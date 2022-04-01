ЕС ввел санкции в отношении олигарха Курченко и «повара» путина Пригожина

На фото Сергей Курченко Европейский Союз 21 апреля внес в список санкций украинского бизнесмена Сергея Курченко и российского предпринимателя Евгения Пригожина, которого называют «поваром» путина.

Об этом говорится в документе, опубликованном в официальном журнале ЕС, передающим является «Левый берег».

В заявлении Совета Евросоюза говорится, что два физических лица необходимо добавить в список лиц, организаций и структур, в отношении которых действуют ограничительные меры «за их роль в подрыве территориальной целостности и независимости Украины и получении доходов от решений России, связанных с присоединением Крыма и дестабилизацией на Востоке Украины».

В документе отмечается, что Пригожин «несет ответственность, активные действия, которые взрывали и угрожали территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

Что касается Курченко, то в документе говорится, что «он помог крупным российским компаниям и государственным холдингам обходить ограничительные меры ЕС, действуя как субподрядчик».

Напомним, что 7 марта 2018 года Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и выдал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении сбежавшего в Россию олигарха Сергея Курченко.

Курченко вменяют нанесение убытков на сумму 14 миллиардов гривен по нескольким эпизодам. Его действия квалифицированы по части 1 статьи 255 («Создание преступной организации»); части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Хищение»); части 2 статьи 15, части 4 статьи 28, части 5 статьи 191 («Покушение на хищение»), части 4 статьи 28, части 3 статьи 209 («Отмывание доходов»); части 4 статьи 28, части 2 статьи 205 («Фиктивное предпринимательство»); части 4 статьи 28, части 1 статьи 366 («Служебный подлог»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 212 («Уклонение от уплаты налогов»); части 4 статьи 28, части 3 статьи 358 («Подделка документов, печатей») Уголовного кодекса.

Санкция самой тяжкой из инкриминированных ему статей предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет.

С февраля 2014 года Курченко находится за границей, в связи с чем он объявлен в розыск. Ему заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Также напомним, что ранее СМИ сообщали, что беглый Курченко контролирует половину нелегального экспорта угля из оккупированного Донбасса.

Помимо этого, после псевдовыборов на неподконтрольных Украине территориях Донбасса реальные рычаги управления экономикой окончательно перешли в руки структуры компании Внешторгсервис, которую связывают с беглым олигархом Сергеем Курченко.

Напомним, создателем «ЧВК Вагнера» называют петербургского бизнесмена и «повара» Путина Евгения Пригожина. Наемники ЧВК принимали участие в боевых действиях на Донбассе вместе с боевиками так называемых «Л/ДНР».