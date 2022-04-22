ГБР арестовало более ₴200 миллионов активов экс-нардепа-«регионала», приближенного к семье Януковича

Государственное бюро расследований арестовало более 200 миллионов гривен необоснованных активов бывшего народного депутата Украины от «Партии регионов», приближенного к семье беглого экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщили в пресс-службе ГБР.

По данным Бюро, бывший регионал совместно с окружением президента-беглеца «отмывал» и легализовывал за границей доходы, полученные от сделок на одном из мощных концернов Донбасса.

После создания России террористической организации «ДНР», злоумышленник сохранил фактический контроль над фармацевтическим производством и сотрудничал с оккупационной администрацией. Он зарегистрировал компанию во временно оккупированной Горловке, мэром которой стал его бывший охранник.

Согласно данным Бюро, исполнитель аккумулировал на депозитных счетах, открытых в украинских банках 203,4 миллиона гривен, имеющих сомнительные и неподтвержденные источники происхождения. Денежные средства могут быть связаны с российским капиталом и использоваться для финансирования агрессии.

ГБР установило эти счета и приняло соответствующие меры для ареста активов.

Продолжается досудебное следствие по части 4 статьи 110-2 (Финансирование действий, совершенных с целью насильственной смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины) УК Украины и частью 3 статьи 436-2 (Оправдывание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины) УК Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.

Как сообщает УП, речь идет о 77-летнем Николае Янковском, который был депутатом Верховной Рады нескольких созывов (5 и 6-го – от «Партии регионов»), сейчас он находится за пределами Украины.

Справка

Николай Янковский с 1998 года - народный депутат Украины III-VI созывов. Член Партии регионов (ПР), стоял у истоков ее создания. Вошел во фракцию Регионы Украины с момента ее появления в парламенте III созыва. Несмотря на то, что Янковский не входит в руководящие органы ПР, о его весе и авторитете в этой политической структуре говорят даже места в избирательных списках: на выборах 2006 года - №17, на досрочных выборах-2007 - №15, пишет Liga.net.

Ранее был членом комитета ВР по вопросам экономической политики, управления народным хозяйством, собственности и инвестиций. В Верховной Раде VI созыва работал в комитете по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства.

В парламентских выборах осенью 2012 года участия не принимал. По словам Янковского, за два дня до съезда Партии регионов ему позвонил президент Янукович и предложил быть десятым номером в партийном списке, однако он отказался, сославшись на то, что пришло время новых политиков.

1 февраля 2013 года указом президента Виктора Януковича назначен внештатным советником президента Украины.

24 февраля 2014 года указом и.о. президента Александра Турчинова уволен с этой должности.

Напомним, что Европол начал 11 апреля спецоперацию «Оскар» для поддержки финансовых расследований по активам, принадлежащим физическим и юридическим лицам, подвергнутым санкциям в связи с российским вторжением в Украину.