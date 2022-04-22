«Вот такое оно – «Аналоговнет»: «новые» российских крылатые ракеты оснащены электроникой, разработанной в 60-х годах

«Современные» российские крылатые ракеты оснащены электроникой разработанной в 60-х годах прошлого столетия.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Ракеты типа Х-101 производились с 1999 по 2013 год. Российские СМИ сообщали о них как о «гордости новейшего высокоточного российского оружия». Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 в ходе боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность.

Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной. Проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что «современные» блоки наведения разработаны в 1960-1970 годах и выпускались «Воронежским заводом радиодеталей», «Минским заводом «Интеграл» и другими предприятиями советского союза.

Также, в «новейших» ракетах используется навигационная система «ПГИ-2М». Разработанная в 1977 году. она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или МиГ-29, советского периода производства.