Николаевцы теперь могут получить компенсацию за размещение у себя ВПЛ

Николаевцы, приютившие у себя внутри перемещенных лиц, могут получить денежную компенсацию. Соответствующее решение на основе постановления Кабмина принял исполнительный комитет Николаевского городского совета.

Об этом сообщил городской голова Николаева Александр Сенкевич.

Компенсацию могут получить физлица, которые владеют жильем в Николаеве.

Для получения компенсации нужно обратиться с заявлением в администрацию района, где находится жилье, и указать сведения о дате поселения, данные людей и адрес жилого помещения. К заявлению нужно приложить копии справки о регистрации ВПЛ.

Каждый месяц обязательно подавать заявление для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Выплата компенсации производится только при наличии обоих заявлений. Одновременно с подачей заявления владелец дает согласие на обработку персональных данных.

Компенсация выплачивается со дня размещения внутриперемещенного лица и только после того, как размещенные лица получают статус ВПЛ. Начисление компенсации могут производиться с 22 марта 2022 года – дня введения в действие постановления КМУ.

Подать заявления можно по адресам (дни приема уточняйте по телефону):

– Заводский район:

– Ингульский район:

– Корабельный район:

– Центральный район:

Напомним, что статус внутри перемещенного лица и финпомощь можно получить через «Дію».