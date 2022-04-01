Над Южноукраинской АЭС пролетели крылатые ракеты русских оккупантов: «Угроза попасть в ядерный реактор была высокой»

16 апреля над Южноукраинской атомной электростанции пролетели крылатые ракеты русских оккупантов.

Об этом сообщают в Telegram-канале Энергоатома.

По сообщению ведомства, ракеты вероятно были выпущены с территории Беларуси в направлении Николаева.

Угроза попасть в ядерный реактор с возможными последствиями, то есть ядерной катастрофой была высокой.

«Еще раз обращаемся к МАГАТЭ с требованием принять все возможные меры для прекращения ядерного терроризма России, вывода военных формирований России с территории ЗАЭС, и установления демилитаризованных зон вокруг украинских АЭС», - пишут в «Энергоатоме».

Напомним, руководитель Энергоатома Петр Котин посетил один из участков Рыжого леса в Чернобыльской зоне, где российские оккупанты копали траншеи. Уровень радиации в этих местах просто зашкаливает. Таким образом, всех оккупантов, которые почти 30 дней базировались и копали в Рыжем лесу, ожидает лучевая болезнь разных степеней тяжести, резюмировали в Энергоатоме.