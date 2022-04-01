Германия заявила, что не может прислать Украине тяжелое оружие, потому что существует угроза российской агрессии против НАТО

Германия не может передать по просьбе Украины тяжелое вооружение, которым пользуется Бундесвер, поскольку существует угроза российской агрессии против НАТО.

Об этом заявил канцлер Германия Олаф Шольц в интервью Spiegel.

На вопрос о том, что мешает Германии отдать оперативное оборудование из Бундесвера, а затем его постепенно заменять, Шольц заявил, что существует вероятность российской агрессии в сторону НАТО.

«Необходимость иметь возможность всегда защищать территорию Альянса. Это сложный компромисс, к которому нам постоянно приходится идти вместе с нашими партнерами. Ведь угроза территории НАТО со стороны россии сохраняется. Мы слышим это, в частности, от наших балтийских партнеров, которые просят нас увеличить присутствие Бундесвера... НАТО поставил цель, что мы должны противостоять нападению в течение 12 дней с нашими боеприпасами и нашим оборудованием. Поэтому в нынешней ситуации угрозы я сделаю все возможное, чтобы не забыть это обязательство», - сказал канцлер.

Он считает, что лучшим вариантом является помощь Украине бывшим советским оружием, для которого не требуется обучение, и Берлин ведет переговоры о его поставках с европейскими странами, имеющими его запасы.

«Мы можем постепенно восполнить расходы, понесенные нашими партнерами в результате этих поставок, заменами из Германии, как в случае Словении. В среднесрочной перспективе мы поможем Украине повысить ее обороноспособность, в том числе посредством западного оружия», - сказал он.

Шольц также отметил, что варианты Бундесвера по поставке дополнительного оружия из своего арсенала в значительной степени исчерпаны.

Напомним, в Германии, в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания, которую возглавляет социал-демократ Мануэла Швезиг, и где начинается газопровод «Северный поток-2», в 2021 году был основан якобы экологический фонд, который на самом деле финансировал «Газпром», и лоббировал интересы российского газового монополиста.