После встречи президента рф и шойгу пользователи Сети начали массово делать фотожабы с путиным, который вцепился за стол

Скриншот видео из встречи Российский диктатор владимир путин 21 апреля встретился с министром обороны сергеем шойгу, пользователи сети после этого активно начали обсуждать болезненный вид президента рф, и массово делать так называемые фотожабы.

Издание Newsweek собрало впечатление людей, которое произвело видео в сети, передает «Таблоид УП».

В заглавии статьи издание отметило, что «здоровье путина под вопросом».

«Это мне только так кажется, что путин с каждым днем войны выглядит менее здоровым? Вижу поразительное различие между тем, как сейчас и как было в конце февраля», - написал в Twitter журналист The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

Это это я или Putin реально смотреть на zdravый и звук с каждым и днем дня войны?

И может быть drastic difference между новой и новой February. — Illia Ponomarenko 🇺🇦 (@IAPonomarenko) April 21, 2022

«Путин съежился в своем кресле, вцепился в стол. С ним все хорошо? Здоровый ли он?» - поинтересовалась сотрудница CNN Фрида Гитис.

Путин, бегущий в его chair, gripping the table. He's okay, right? Healthy? https://t.co/PmEo3aZtGY — Frida Ghitis (@FridaGhitis) 21 апреля 2022

Луиза Мэнш, писательница и бывшая член парламента Великобритании, предположила, что путин так крепко держался за край стола, чтобы не было заметно, что у него трясутся руки. А еще она заметила, что путин не мог удержаться, чтобы не топтаться ногой.

По мнению известного экономиста Андерса Ослунда, не очень выглядит и шойгу - читает по бумажке, «мямлит», поэтому слухи о том, что министр недавно перенес сердечный приступ, могут быть правдой.