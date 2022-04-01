После встречи президента рф и шойгу пользователи Сети начали массово делать фотожабы с путиным, который вцепился за стол

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22.04.2022 14:26

Скриншот видео из встречи
Российский диктатор владимир путин 21 апреля встретился с министром обороны сергеем шойгу, пользователи сети после этого активно начали обсуждать болезненный вид президента рф, и массово делать так называемые фотожабы.

Издание Newsweek собрало впечатление людей, которое произвело видео в сети, передает «Таблоид УП».

В заглавии статьи издание отметило, что «здоровье путина под вопросом».

«Это мне только так кажется, что путин с каждым днем войны выглядит менее здоровым? Вижу поразительное различие между тем, как сейчас и как было в конце февраля», - написал в Twitter журналист The Kyiv Independent Илья Пономаренко.

«Путин съежился в своем кресле, вцепился в стол. С ним все хорошо? Здоровый ли он?» - поинтересовалась сотрудница CNN Фрида Гитис.

Луиза Мэнш, писательница и бывшая член парламента Великобритании, предположила, что путин так крепко держался за край стола, чтобы не было заметно, что у него трясутся руки. А еще она заметила, что путин не мог удержаться, чтобы не топтаться ногой.

По мнению известного экономиста Андерса Ослунда, не очень выглядит и шойгу - читает по бумажке, «мямлит», поэтому слухи о том, что министр недавно перенес сердечный приступ, могут быть правдой.

Найди себе того, кто будет смотреть на тебя так, как путин и Шойгу друг на друга

    Фотофакт