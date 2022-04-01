Сотрудники фсб россии отбирают награбленное у русских оккупантов – у одного рашиста забрали 63 iPhone

Сотрудники федеральной службы безопасности россии отбирают у российских оккупантов то, что они награбили на войне в Украине.
Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.
Судя по диалогу, рашист хотел украсть из Украины дорогую технику Apple, но ее отобрали сотрудники фсб.
-Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было.
-Чего?
-Айфона.
-Это что такое?
-Айфон! 13 Pro. На 516 Гигабайт. Столько бабок.
-И куда вы дели все?
-Фэсбы забрали. ФСБшники.
Напомним, россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев.