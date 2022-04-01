Сотрудники фсб россии отбирают награбленное у русских оккупантов – у одного рашиста забрали 63 iPhone

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22.04.2022 15:00

Сотрудники федеральной службы безопасности россии отбирают у российских оккупантов то, что они награбили на войне в Украине.

Об этом сообщают в Службе безопасности Украины.

Судя по диалогу, рашист хотел украсть из Украины дорогую технику Apple, но ее отобрали сотрудники фсб.

-Я уже ничего не вывезу. 63 айфона было.

-Чего?

-Айфона.

-Это что такое?

-Айфон! 13 Pro. На 516 Гигабайт. Столько бабок.

-И куда вы дели все?

-Фэсбы забрали. ФСБшники.

Напомним, россия всячески поощряет зверства своих военных и вручает им медали за расстрел мирных украинцев.

    Фотофакт