На Киевщине уже нашли тела 1084 мирных жителей, убитых оккупантами – поиски продолжаются

В Киевской области правоохранители в настоящее время нашли тела уже 1084 гражданских лиц, из них до 75% - это люди, убитые из стрелкового оружия.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявил начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, передает «Укринформ».

– Хочу сказать, что в настоящее время количество тел погибших составляет 1084, которые осмотрены следователями и вывезены в судебно-медицинские учреждения. Это гражданские люди, которые не имели отношения ни к территориальной обороне, ни к другим военным формированиям, - проинформировал начальник полиции Киевской области.

Он уточнил, что подавляющее количество этих лиц, от 50 до 75 процентов, – это люди, которые были убиты из стрелкового оружия – либо это был пулемет, либо снайперская винтовка, либо автомат, в зависимости от населенного пункта.

До сих пор не установленными остаются более 300 тел погибших, сообщил Небитов. По его данным, в частности, в Бородянке уже нашли более 80 тел, которые были осмотрены следователями и направлены в судебно-медицинские учреждения для установления причин их смерти. При этом, как отметил он, это далеко не окончательная цифра, потому что разбор спасателями завалов продолжается, и там находят еще тела.

– Люди возвращаются в свои дома, и не только в Бородянку, но и в сел, которые находятся рядом и, к сожалению, находят такие ужасные находки – захоронения людей, которых хоронили просто наспех после того, как оккупанты их расстреляли из автоматического оружия или они были убиты в результате боевых действий. Их просто временно похоронили, и в настоящее время следователи вместе с экспертами проводят эксгумацию и исследуют эти тела, - заявил Небитов.

Он призвал граждан не ждать и сообщать информацию на своих знакомых и близких, которые пропали без вести и не выходят на связь.

Также в полиции области сообщили, что 20 апреля на территории Бучанского района в селе Гавронщина близ Макарова было обнаружено захоронение граждан, убитых российскими агрессорами.

– Здесь во время оккупации агрессоры расстреляли машину с двумя семьями, которые пытались эвакуироваться. Погибли женщина и ребенок, остальные пассажиры получили ранения. Это откровенный геноцид украинского народа, - отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

В этот же день в поселке Бородянка полиция Киевщины обнаружила еще два места захоронения мирных граждан, убитых оккупантами.

Так, на территории местной больницы нашли тела двух товарищей 35 лет и девочку 15 лет, которых жестоко расстреляли российские солдаты.

На месте второго захоронения обнаружили тела шести человек – четырех мужчин и двух женщин. Одному человеку русские военные переехали голову на БТР.

Тела всех погибших были доставлены в морги Киевщины для дальнейших экспертиз.