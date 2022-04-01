«Гражданин, солдат, воспитанный путиным»: Омбудсмен рассказала о жестоких изнасилованиях, которые совершили оккупанты

Офис Омбудсмена за первые полмесяца апреля получил ориентировочно 400 обращений по изнасилованиям различных лиц со стороны российских оккупантов. Эти сексуальные преступления отличаются особой жестокостью.

Об этом уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова проинформировала в эфире телеканала «Настоящее время», передает «Укринформ».

- За две недели, с 1 по 14 апреля, когда мы делали предварительный отчет, это таких обращений было 400. Но они (эти обращения – ред.) продолжают поступать, мы их фиксируем. И это звонят и пишут не все, потому что людям еще нужно прийти в себя, чтобы начать об этом говорить и чтобы понять, что нужна эта психологическая помощь, - проинформировала Денисова.

По ее словам, те случаи, о которых рассказывают наши граждане, касаются и женщин, и детей, и мужчин, и пожилых людей.

– То есть русский солдат ни перед чем не останавливается. Он насилует и насилует публично. Он любит насиловать публично в присутствии других граждан. И этот насильник – ему 20-25 лет, он молодой, это тот гражданин, солдат, который был воспитан путиным, во время его (путинского – ред.) режима, - заявила украинский омбудсмен.

Она также рассказала о ряде изнасилований, о которых граждане проинформировали Офис Омбудсмана.

В частности, в Ирпене 20-летняя женщина была изнасилована тремя захватчиками неестественным способом.

По ее данным, в одном из сел на Ингулецком направлении Херсонской области российские захватчики изнасиловали 16-летнюю беременную девушку и ее 78-летнюю бабушку одновременно, на глазах друг у друга, после чего девушка-подросток потеряла ребенка.

Отдельно Денисова отметила, что есть информация и об изнасиловании взрослых мужчин. Например, мужчина 45 лет в Киевской области, не подлежавший призыву, вышел за водой и был изнасилован в жестокой форме, избит и брошен на дорогу.

– Мама позволила рассказать о девочке 11 лет из Гостомеля, что ее дочь не хочет жить, потому что считает себя виновной, потому что она вышла на улицу, когда мама ей запрещала, чтобы просто нарвать цветы для мамы, чтобы чем-нибудь маму порадовать, когда они уже месяц сидели в подвале. Ее схватили мужчины, начали всюду трогать, потом свалили на землю, сказали «Молчи», и потом она ничего не помнит. И таких случаев много, – проинформировала уполномоченная ВР.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о случаях изнасилований украинских женщин и детей.

Также омбудсмен Людмила Денисова рассказала о 25 девушках 14-24 лет, которых российские военные держали в подвале и насиловали во время оккупации Бучи в Киевской области. Девять из жертв забеременели.

Еще напомним, как психолог рассказала о работе с двумя девочками в возрасте 9 и 11 лет, которых также изнасиловали российские кафиры .