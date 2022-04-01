«Как серийный убийца, как Чикатило, спокойный»: СБУ опубликовала разговор оккупанта с психическими расстройствами, где он говорит, что война пошла ему «на пользу»

Украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов рф набирает даже психически больных парней.

Об этом свидетельствует аудио перехват, опубликованный Службой безопасности Украины.

На одном из перехваченных СБУ разговоров слышно, как мать оккупанта переживает за здоровье сына, страдающего психическими расстройствами.

Он убеждает, что «с моими психическими расстройствами это (война, - ред.) очень даже на пользу идет. Видишь, какой спокойный, да? Маньяк, как серийный убийца, как Чикатило, спокойный…».

Такой ответ испугал даже его мать.

«Только психопаты способны творить такие зверства, которые мы увидели в Буче, Ирпене, Мариуполе и других городах Украины… Простить это невозможно. Российские захватчики обязательно будут отвечать за все преступления, которые они совершили на нашей земле», – отметили в СБУ.

Следователи и оперативные подразделения СБУ активно над этим работают.