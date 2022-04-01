В Ирпене три оккупанта на глазах подростка изнасиловали и убили ее маму и младшую сестру

В Ирпене три российских оккупанта на глазах девушки с особой жестокостью избивали и насиловали ее маму и младшую 15-летнюю сестру. Обе погибли.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека, Людмила Денисова.

На специальную телефонную линию по предоставлению конфиденциальной психологической помощи обратились 17-летняя девушка и ее бабушка.

Девушка в состоянии психологического шока четыре дня жила в одном доме с трупами матери и младшей сестры. После освобождения города смогла доехать до бабушки.

Она рассказала, что пока убивали родных, ее держали и не трогали, потому что считали ее «уродиной». Сейчас с девушкой работают психологи.

«Живи и передай другим», - сказали оккупанты.

С начала работы телефонной линии по оказанию психологической помощи обратилось уже более 400 человек.

Если Вы или Ваши родные нуждаются в помощи психолога, обращайтесь по телефону +380 (66) 037 97 08 (в мессенджеры или по телефону). Помощь полностью конфиденциальная.

Напомним, что ранее Омбудсмен рассказала о 25 девушках, которых военные рф изнасиловали в подвале дома в Буче – 9 жертв сейчас беременны.