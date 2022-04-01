Большие потери и крушение «москвы»: Украинская разведка сообщила, что в россии арестовывают командный состав

После поражений российских оккупационных подразделений на суше и уничтожения флагмана черноморского флота россии «москва», началась очередная фаза репрессий против командования армии и флота. На этот раз арестовали командующего черноморским флотом Игоря Осипова и начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергей Пинчука.

Об этом в эфире общенационального телемарафона заявил представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.

По информации военной разведки Украины, Осипов отстранен от должности и арестован. Следственные действия проводятся в отношении начальника штаба – первого заместителя командующего ЧФ вице-адмирала Сергея Пинчука.

В связи с неудовлетворительной подготовкой к ведению боевых действий и большими потерями личного состава, вооружения и военной техники отстранены от должности командующих 6 армии генерал-лейтенанта В. Ершова, 1 танковой армии западного военного округа генерал-лейтенанта С. Киселя и одного из заместителей командующего.

Также в связи с неудовлетворительным выполнением поставленных задач отстранены от должности командующего 22 АК южного военного округа генерал-майора А. Марзоева.

«Репрессии кремля затронули также тыловые подразделения и подразделения обеспечения. В связи с неудовлетворительной организацией материально-технического обеспечения группировка войск восточного военного округа отстранена от должности командира 103 отдельной бригады материально-технического обеспечения полковника М. Пономарева», - добавили в сообщении.

Напомним, некоторые члены путинской элиты в правительстве и государственных предприятиях считают, что вторжение российских войск в Украину было катастрофической ошибкой, которая вернет страну обратно на годы.