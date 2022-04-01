Власти Грузии помогают российскому бизнесу обходить санкции, - Арахамия

Глава украинской делегации на переговорах с РФ, глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия утверждает, что грузинское правительство продолжает предоставлять России услуги по обходу международных санкций.

Об этом сообщает «Зеркало недели».

- Вся Европа заявляет, что не будет открывать для российских граждан счета в банках, а грузинские банки делают это с большим наслаждением. Российские бизнесмены обходят санкции с помощью грузинских компаний. Все это делается с ведома грузинского правительства, – заявил Арахамия в интервью грузинскому оппозиционному телеканалу Mtavari Arkhi.

Он считает, что нормализация отношений между Украиной и Грузией возможна только в случае присоединения грузинского правительства к международным санкциям против России, а также организации выступления Президента Украины Владимира Зеленского в парламенте Грузии, как это сделало правительство во многих странах мира. И только тогда Киев сможет вернуть своего посла в Тбилиси.

Сейчас, по словам Арахамии, Грузия ведет отношения с Украиной, прежде всего, учитывая позицию Кремля.