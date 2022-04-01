Морпехи вместе с бойцами ССО уничтожили танк, БМП и склад с боеприпасами оккупантов

Морские пехотинцы из 501-го отдельного батальона морской пехоты вместе с бойцами Командования Сил специальных операций ВС Украины с помощью ПТРК Javelin уничтожили танк Т-72 и БМП российских оккупантов.

Об этом сообщает ВМС Украины.

«Однако этого им было мало, и они уничтожили еще склад с боеприпасами. Украинское сафари продолжается, «мордор» теряет технику и людей. И пока русские военные преступники на нашей земле, морпехи и дальше будут уничтожать врага и очищать от рашистского зла нашу родную землю», - говорится в сообщении.