«Готовы к любому сценарию»: Морская пехота охраняет побережье Одессы и границу с Приднестровьем

Отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского держит оборону морского побережья и государственную границу с самопровозглашенной Приднестровской Республикой.

Об этом сообщает ВМС.

– Мы готовы к любому развитию событий, десанту на побережье, с воздуха, попытке прорыва со стороны самопровозглашенной Приднестровской Республики, ДРГ и тому подобное. К любому сценарию! – рассказал заместитель командира бригады с позывным «Кедр». – Мы придумали много креативных, нестандартных решений. Враг будет «доволен». Морские пехотинцы передают поздравления жителям Одесщины. Не переживайте, мы отсюда отступать никуда не будем, а врагу не оставим ни малейшего шанса.

В начале агрессивной фазы войны воины бригады принимали участие в уничтожении оккупанта в разных направлениях юга нашей страны. Сегодня, кроме выполнения текущих задач, морпехи активно готовятся к выполнению задач и уничтожению врага в любых условиях.

По словам «Кедра», бригада полностью укомплектована и располагает всем необходимым для уничтожения рашистов.

- Все, кто пришел сейчас к нам по мобилизации, либо служили в бригаде, либо имеют боевой опыт, – добавил он.

Весь личный состав бригады сегодня занимается подготовкой. Разведка, снайперы, противотанковые подразделения и подразделения ПВО бригады, морпехи круглосуточно усовершенствуют навыки. Многие из ребят уже уничтожали врага и его технику и говорят, что готовы это делать до тех пор, пока последний рашист не покинет нашу родную Украину.