В Херсоне оккупанты пытали украинского священника – военная контрразведка обещает найти ФСБшников, которые над ним издевались

В Херсоне российские оккупанты, сотрудники ФСБ пытали Сергея Чудиновича – протопресвитера Православной церкви Украины, настоятеля Свято-Покровского храма.

Об этом сообщает «Преступности.НЕТ».

Сергея похитили оккупанты и доставили на допрос.

- Били, душили, не давали пить, не водили в туалет. Связали руки скотчем за спиной, раздели, пытались изнасиловать резиновой дубинкой. Я под давлением был вынужден подписать документ про сотрудничество с российскими оккупантами. Они угрожали, что моя семья пострадает – у меня четверо детей и жена, - говорит он.

Спустя неделю священник уехал из Херсона и обратился в военную контрразведку СБУ. Оперативники военной контрразведки подчеркнули, что все сотрудники ФСБ, которые принимали участие в пытках священнослужителя, установлены, и возмездие их настигнет, где бы они ни были.