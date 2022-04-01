Принял бой и спас раненого побратима, – история матроса украинских ВМС

Издание «АрмияInform» опубликовало историю украинского военнослужащего Евгения Подуфалова, который во время своего первого боя с российскими оккупантами спас боевого товарища.

Для 27-летнего стрелка-гранатометчика Евгения Подуфалова из Черниговщины это было первое сражение с российскими оккупантами и вообще первое серьезное боевое испытание, которое он прошел на этой войне. До этого была лишь ускоренная, обусловленная широкомасштабным вторжением России, подготовка, где он учился обращаться с оружием и овладевал некоторыми практическими навыками военного дела. Но экзамен на мужество и психологическую стойкость во время своего первого боевого столкновения сдал на «отлично».

Все началось внезапно. Ночью позиции подразделения украинских моряков, находившихся на южном направлении обороны, неожиданно атаковала разведывательная группа рашистов. Врагу удалось скрытно подойти вплотную к нашим наблюдательным постам, но попытка застать врасплох наших военнослужащих провалилась. Когда прозвучала команда «К бою!», все заняли свои позиции и встретили орков плотным огнем. Завязался ожесточенный бой. Евгений вместе со своим вторым номером расчета контролировали определенный сектор обороны и вели прицельный огонь по врагу.

Диверсионная группа оказалась достаточно многочисленной, поэтому бой затянулся. В какой-то момент Евгений заметил, что собрат опустился на землю.

– Что случилось? – спросил он. - Я 300-й, - приглушенно ответил товарищ.

Ранение оказалось серьезным, пули попали в ногу и руку. Евгений доложил командиру, попросил прикрыть огнем и принялся немедленно оказывать помощь раненому. После остановки кровотечения и перевязки, оттащил побратима в безопасное место. Впоследствии врага удалось сдержать и уничтожить. Раненого эвакуировали, сейчас его жизни уже ничего не угрожает. Командир подразделения, где служит Подуфалов, рассказал — если бы не своевременная помощь Евгения, раненый мог бы и не выжить.

Сам Евгений к своему поступку относится спокойно и считает, что ничего героического не совершил.

— Так поступил бы каждый военнослужащий нашего подразделения, — вспоминает он события того памятного боя. — Главное, что мы отразили нападение и сполна отомстили врагу за наших собратьев.

Кстати, Евгений из многодетной семьи, в которой кроме него еще 12 братьев и сестер. Двое его старших братьев также воюют с оккупантами.

Вырастая в большой семье, Евгений с детства приучался лично брать ответственность за свои решения и поступки, всегда помогать тем, кто младше по возрасту или уже в возрасте, и нуждается во внимании и заботе. Поэтому среди собратьев все знают, что на Евгения можно положиться даже в любой нештатной ситуации — он не испугается, не подведет.

По профессии Евгений ландшафтный дизайнер и садовник, после учебы в техническом училище занимался обустройством частных домов и хозяйств. Теперь все его мысли о том, чтобы как можно быстрее победить врага, защитить семью и вернуться к мирной жизни.