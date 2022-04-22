Мэру Балаклеи, который сотрудничал с оккупантами, сообщили о подозрении в госизмене

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении мэру Балаклеи по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

Во время оккупации вооруженными силами РФ в марте 2022 года городской голова Иван Столбовой принял решение перейти на сторону врага. Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления.