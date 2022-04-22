Мэру Балаклеи, который сотрудничал с оккупантами, сообщили о подозрении в госизмене

Харьковская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении мэру Балаклеи по факту государственной измены и коллаборационной деятельности.
Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.
Во время оккупации вооруженными силами РФ в марте 2022 года городской голова Иван Столбовой принял решение перейти на сторону врага. Он дал добровольное согласие на исполнение полномочий городского головы в поддерживаемом оккупационным режимом органе местного самоуправления.
«28 марта подозреваемый провел совещание руководства Балаклейского городского совета, в ходе которого агитировал своих заместителей к лояльному отношению, как к оккупационным войскам, так и к РФ в целом. В этот же день он провел собрание местных жителей и сообщил о выдаче «гуманитарной помощи» военными РФ, а также о том, что ведутся переговоры с руководством оккупационных войск по налаживанию работы коммунальных служб в городе», - отмечено в сообщении.