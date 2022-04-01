Ремонт трубы водопровода не смогли начать из-за обстрелов – Сенкевич рассказал о других вариантах водоснабжения для николаевцев

Николаевской городской голова Александр Сенкевич рассказал о ситуации с водоснабжением в Николаеве.

Об этом он сообщил в ходе своего ежедневного прямого эфира.

Сенкевич рассказал, что пока чинить трубопровод не вышло - на месте, где взорвалась труба, идут обстрелы.

— Пока что воду развозим. Сутра я опубликую адреса, куда завтра привезут водовозки. У нас будет меньше водовозок в воскресенье, потому что те люди, которые нам приехали помогать с других городов, они поедут домой. Поэтому будьте внимательнее, запаситесь водой. Напомню, вы можете набрать воду из источников, которые есть по городу, а также из скважин – больницы скорой медпомощи, больницы №1, 3, 4, роддом №2, МКП «Николаевоблтеплоэнерго» и «Николаевэлектротранс». Кстати, был на объекте, где бурят скважину, скоро там можно будет набрать воду, я вам об этом сообщу. Что касается вообще водоснабжения? В первую очередь хочу сказать, что у нас есть несколько направлений. Первый – это то, что мы собирались в ближайшее время сделать. Это восстановить трубу, которая у нас находится в зоне боевых действий и мы не смогли этого сделать, там обстрелы. Приехали туда ремонтники, но рядом были обстрелы, они не смогли этого сделать и мы уехали, - сказал мэр.

Также он отметил, что сообщения о наличии воды в городе – это фейк, а рейтинг ему сейчас поднимать не надо.

— Я хочу, чтоб вы понимали одно – как только у нас будет вода и возможность ее запустить, вы увидите ее у себя в кранах и получите от меня новость, что все нормализовалось. К сожалению, сегодня нет. Читаю кретинов, как бы их ласковее назвать. Пишут: «Вообще-то вода уже есть, но Сенкевич не пускает ее, чтоб накрутить себе политический рейтинг». Ну просто у людей мозгов нет. Какой политический рейтинг? Сегодня есть Сенкевич, а завтра его нет. Прилетело, его взорвало или сбило пулей. Какие рейтинги? Сегодня надо жить одним днем, как написано в Библии. Сегодня надо думать о том, как выжить и победить. Поэтому, друзья, сегодня, к сожалению, воды нет из-за повреждений, которые идут в трубопроподе на границе Николаевской и Херсонской областей, - отметил городской голова.

На данный момент разрабатывается вариант наполнение резервуаров, через которые будут пробовать заполнять систему водоснабжения.

— Что мы делаем? На сегодняшний день мы в разных местах, кроме тех маленьких скважин, чтоб люди могли набирать, делаем большие скважины с напором воды, собираем ее, направляем на доочистку, и будем ее направлять в резервуары, будем потихоньку заполнять систему. Поэтому, придется подождать. Все делают все, что возможно. Занимаются все – и ОВА, и Офис Президента. Наши соседи, уже кто-то трубы заказал, уже какие-то кабели, насосы. Надо потерпеть. Если людям легче обвинить городского голову, обвиняйте, - добавил мэр.

Как известно, вода в городе исчезла с 12 апреля. Мэр Николаева Александр Сенкевич объяснил, что в результате боевых действий поврежден водопровод к Николаеву в месте, к которому доступа сейчас нет.

В свою очередь, глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что ситуация с подачей воды решится в Николаеве за несколько дней – либо подачу восстановят, либо будет подвоз. Также мэр Сенкевич рассказал о подготовке скважин в Николаеве – часть уже открыли, над остальными работают.

Также мэр отметил, что вопрос находится на контроле у Офиса Президента.

Позже Сенкевич рассказал о трех вариантах восстановления водоснабжения в Николаеве - один из них тайный.