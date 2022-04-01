«Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть», - Зеленский о российских оккупантах

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал захватнические планы РФ, войска которой отличились только мародерством.

Об этом он сказал в своем видеообращении.

- Сегодня со ссылкой на российских военных была распространена новость о том, что якобы их задача сейчас – установление контроля над югом Украины и выход к границе Молдовы. И якобы там, в Молдове, нарушаются права русскоязычных. Хотя, если быть честным, то территория, на которой России стоит заботиться о правах русскоязычных, – это сама Россия. Где нет свободы слова, нет свободы выбора. Просто не существует права на другое мнение. Где процветает бедность, и где человеческая жизнь ничего не стоит. Настолько, что они едут к нам, едут на войну, чтобы украсть себе хоть что-то, что напоминает нормальную жизнь. Знаете, как раньше говорили о величайшей мечте: увидеть Париж и умереть. А от их поведения сейчас просто шок. Их мечта теперь – украсть унитаз и умереть, - сказал Зеленский.

Также он намекнул на промедление со стороны Молдовы, которая не отказывается от торговли с РФ и не помогает Украине оружием.