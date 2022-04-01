ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: На Донбассе ВСУ уничтожили 45 единиц техники противника и четыре беспилотника

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 22 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 апреля.

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00:35 На Донбассе военнослужащие группировки Объединенных сил успешно отразили 8 атак врага. Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 9 танков, 3 артиллерийские системы, 18 единиц бронированной техники, одну боевую бронированную машину, 13 единиц автомобильной техники и один топливозаправщик.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 4 беспилотных летательных аппарата типа «Орлан-10».

00:25 «Зеркало недели» опубликовало обновленную карту ситуации на востоке Украины.

ВСУ продолжают удерживать оборону на большей части линии фронта. Наступление россии на восточном берегу реки Оскол сегодня снова продолжилось. Оккупанты захватили Лозовую, и теперь бои дошли до сел Рубцы и Яцковка.



00:16 Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что есть вероятность, что 23 апреля смогут открыть гуманитарный коридор из Мариуполя.