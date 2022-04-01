Война на Николаевщине: ВСУ поразили 19 целей противника, ликвидированы десятки оккупантов

24 февраля в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстреляли военный аэродром Кульбакино.

После этого российские оккупанты начали наземное наступление сразу по нескольким направлениям. Обстрел Николаева продолжился.

Хронология событий 22 апреля доступна по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 23 апреля.

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06:46 Ситуация в Херсонской и Николаевской области остается стабильно напряженной, рассказали в Оперативном командовании «Юг», подбивая итоги суток 22 апреля.

Противник продолжает оборонительные действия по занятому рубежу. Интенсивность обстрелов наших позиций остается высокой. Однако силами охраны и обороны юга продолжается ведение боевых действий по всей линии огня.

Нашими подразделениями и силами авиации за сутки нанесено поражение 19 целей противника. Общее количество потерь врага в сутки составляет 38 рашистов и 9 единиц техники.

В районе Александровки уничтожены три бронированных рашистских «Тигра», возле Молодецкого – три системы реактивного залпового огня, в Николаевской и Херсонской областях - по одному беспилотнику-разведчику.

В Черноморской операционной зоне корабельная группировка противника осуществляет демонстрацию присутствия, продолжая удерживание блокады движения судов в северо-западной части моря и сохраняя угрозу ракетного удара по побережью и другим регионам Украины.

Учитывая вероятность активизации диверсионных элементов накануне праздничных дней силами охраны и обороны юга приняты меры по усилению контрдиверсионной работы.

Отмечаем соблюдение установленных правил и ограничений, сроков комендантского часа, не подвергайте себя опасности, воздерживайтесь от прогулок и съемок на побережье, по сигналам тревог действуйте уверенно и правильно, не поддавайтесь панике и провокациям, поддерживайте информационно достоверными данными близких и друзей.