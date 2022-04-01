За время войны Украина выплатила гражданам $1,1 миллиарда компенсаций по программе «єПідтримка»

Правительство Украины выплатило 1,1 миллиарда долларов США гражданам, которые в марте подали заявки на получение компенсаций по 6,5 тысяч гривен по программе «єПідтримка».

Об этом в Вашингтоне заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, сообщает «Укринформ».

– Поддержка и выплаты по 6,5 тысячи гривен людям, которые были внутренне перемещенными, стоили государству 1,1 миллиарда долларов США. Нам нужно продолжать эти выплаты, продолжать эту поддержку, поэтому мы опираемся на помощь наших партнеров, – отметил глава Правительства Украины во время визита в столицу США.

Он заверил, что сегодня все партнеры объединились вокруг Украины:

– МВФ, Всемирный банк, Соединенные Штаты – все применяют быстрые подходы.

Премьер напомнил, что Украина уже привлекла для текущей экономической поддержки $4,8 миллиарда, «что, в принципе, хватает на апрель-май, чтобы полностью выполнять наши обязательства».

Он сообщил, что правительственная команда провела переговоры с международными партнерами по финансированию на следующие четыре месяца и сейчас работает над механизмами реализации этого финансирования.

– Твердые гарантии сегодня, безусловно, мы еще не получили, но мы понимаем, как двигаться, и мы получили заверения от наших партнеров, что они нас не подведут, и мы будем иметь финансирование в необходимом объеме, чтобы перекрыть бюджетный дефицит, - подчеркнул. Шмигаль.

Он подчеркнул, что с украинской стороны гарантиями для партнеров являются проверенные расчеты Минфина Украины, подтвержденные МВФ и Всемирным банком.

– Это важные моменты, потому что партнеры доверяют расчетам и понимают, куда нужны эти деньги, - отметил премьер-министр.

Глава правительства уточнил, что среди первоочередных задач в этом контексте есть поддержка внутренне перемещенных лиц, людей, которые остаются вблизи зон боевых действий, а также разминирование.

– То есть у нас есть масса гуманитарных вопросов, которые нуждаются в таком финансировании и не предусматривались до войны, - отметил премьер-министр Украины.

Как сообщалось, программа «єПідтримка» предусматривала предоставление денежных компенсаций по 6,5 тысячи гривен лицам, которые остались в Украине и прошли соответствующую регистрацию до 31 марта. Право на получение средств получили застрахованные лица, официально трудоустроенные, и ФЛП, страхователи которых отвечают всем следующим критериям: состоят на учете как плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в регионах, список которых утвержден правительством (Волынская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области и г. Киев).