На Пасху на Николаевщине изменили время комендантского часа

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23.04.2022 08:38

На Пасху, 24 апреля, на территории Николаевской области вводится комендантский час с 19:00 до 05:00.

Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.

«Есть вероятность, что в этот день враг может устроить провокации. В этой связи просим верующих воздержаться от массовых собраний в культовых сооружениях, а глав церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также подчеркиваем необходимость соблюдения правил комендантского часа», – говорится в сообщении.

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