На Пасху на Николаевщине изменили время комендантского часа

На Пасху, 24 апреля, на территории Николаевской области вводится комендантский час с 19:00 до 05:00.
Об этом сообщили в Николаевской областной военной администрации.
«Есть вероятность, что в этот день враг может устроить провокации. В этой связи просим верующих воздержаться от массовых собраний в культовых сооружениях, а глав церквей – минимизировать количество присутствующих на праздничных богослужениях. Также подчеркиваем необходимость соблюдения правил комендантского часа», – говорится в сообщении.