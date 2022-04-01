«Трактор нужен для «двухсотых». Взять мешки и ехать на Драмтеатр»: Опубликованы переговоры «бригад зачистки» в Мариуполе

В сети появилась аудиозапись переговоров оккупантов в Мариуполе, которые занимаются «зачисткой» погибших местных жителей.

Запись опубликована на видеохостинге YouTube.

«Запись разговора оккупантов в Мариуполе. Так работают бригады зачистки. А потом вокруг города появляются огромные братские могилы. Бог учил прощать. Но как можно простить это? Сколько душ потеряли? Сколько судеб…» - прокомментировали запись в Мариупольском горсовете.

На адуио можно услышать, как, вероятно, диспетчер дает адреса, где лежат тела погибших в результате боевых действий мирных жителей. Многие из них погибли из-за обстрелов города оккупантами. При чем на записи их называют «мешками».

- Ищите Цапука и пусть он организовывает трактор, технику для «двухсотых», как приняли? - Запрашивали, куда направлять трактор с лафетом для перевозки погибших? - Маяк 20 на приеме. Примите информацию для Цапука. Взять мешки и ехать на Драмтеатр, как приняли? - Маяк 20, хотел передать, что на «метро» трактор с прицепом, который нужно подготовить для «двухсотых», вместо «Урала» военного, как приняли меня? - Металлургов, 117. Возле первого подъезда два мешка. - Центральный вход тоже можно забрать в мешках. Федоров, я Маяк 20, как поняли? - Улица Зелинского, напротив электромеханического техникума, центральный вход, есть мешки.

Напомним, ранее советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты хотя тподготовить центр города для проведения там парада 9 мая.