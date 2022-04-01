Разрушенное кафе, выбитые окна, но, к счастью, без жертв: Последствия ракетного удара оккупантов по Николаеву

В субботу, 23 апреля, в 5:30 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по летнему кафе, расположенному в Заводском районе Николаева.

В результате взрыва у рядом расположенных домов взрывной волной повыбивало окна. Также повреждены линии электропередач и контактные линии троллейбусной сети. На месте работают аварийные бригады, а работники окммунальных служб наводят порядок.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, обошлось без жертв.