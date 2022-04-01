Разрушенное кафе, выбитые окна, но, к счастью, без жертв: Последствия ракетного удара оккупантов по Николаеву

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23.04.2022 09:50

В субботу, 23 апреля, в 5:30 утра российские оккупанты нанесли ракетный удар по летнему кафе, расположенному в Заводском районе Николаева.

В результате взрыва у рядом расположенных домов взрывной волной повыбивало окна. Также повреждены линии электропередач и контактные линии троллейбусной сети. На месте работают аварийные бригады, а работники окммунальных служб наводят порядок.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, обошлось без жертв.

- Сегодня ночью опять обстрелы, ударили по кафе. Жертв нет, слава Богу. Столб один погнулся, стекла повыбивало. У меня такое ощущение, что у них написано на картах было «Бомбардир». Решили, наверное, что там бомбардировщики. Ну, слава Богу, что никого нет, здание заброшенное, - отметил Ким.

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