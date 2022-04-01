Готовится подлость со стороны оккупантов: Глава ОВА Ким призвал жителей Николаевщины на Пасху оставаться дома

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области пропустить Пасхальное богослужение и остаться дома.

Об этом шла речь в его видеообращении.

Глава ОВА напомнил, что в области с 19:00 23 апреля до 05:00 24 апреля вводится комендантский час.

- Пасха - да, но есть у нас данные, что готовится подлость со стороны орков именно в эту ночь, поэтому я всех попрошу остаться. Коронавирус тоже был два года назад, меньше людей было. Бог все видит, я тоже сам не пропускаю, но сегодня остаюсь и вам советую. И завтра тоже по возможности никуда не ходите, потому что это опасно, у нас война. Всем желаю хорошей погоды, хорошего настроения и спокойствия, - отметил Ким.