«Каждый третий погибший в Киевской области»: В Буче заканчивается эксгумация тел убитых и умерших мирных жителей

На территории освобожденного от российских оккупантов в начале апреля города Бучи в Киевской области заканчивается сбор и эксгумация тел погибших от рук оккупантов мирных граждан.

Об этом сообщил городской голова Анатолий Федорук в Facebook.

«У нас в Буче заканчивается важный и сложный процесс – сбор и эксгумация тел погибших и умерших на территории Бучанской общины. Цифра, которую имеем на сегодняшний день – 412. Но ее все еще будут уточнять на уровне следователей и экспертов, работающих без выходных. Это значит, что каждый третий погибший в Киевской области – из Бучи», – сообщил Федорук.

По его словам, все еще продолжается подсчет раненых.

«В отдельное дело выделена братская могила у Церкви Андрея Первозванного по улице Богдана Хмельницкого, 7-б, где всего получили 117 тел, в том числе 30 женщин и 2 ребенка. Там есть убитые, застреленные и замученные оккупантами, обгоревшие тела гражданских граждан. Есть пациенты больницы, которые не смогли похоронить после 24 февраля, потому что россияне не пускали ритуальную службу на кладбище. Есть несколько ребят из Вооруженных Сил Украины», – добавил городской голова.

Как известно, после освобождения расположенных поблизости Киева городов Ирпень, Буча и других стало известно о сотнях убитых мирных жителей. У многих были связаны руки за спиной. Также зафиксированы случаи изнасилования, жертвы этих преступлений были убиты российскими оккупантами.

Шок от увиденного выразили не только руководство Украины, но и лидеры европейских государств.

4 апреля в Буче побывал Президент Украины Владимир Зеленский.