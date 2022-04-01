Оккупанты заканчивают перегруппировку войск и готовятся к масштабному наступлению на Донбассе, – Главное управление разведки

Российская армия заканчивает перегруппировку войск и пытается определить наиболее уязвимые места ВС Украины, чтобы начать широкомасштабное наступление в Донецком операционном районе.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил в эфире национального телемарафона.

- Противник заканчивает перегруппировку войск. Все батальонно-тактические группы, которые до сих пор были сосредоточены на территории Беларуси, возле наших северных границ, сейчас перебрасываются на восток Украины. Это во-первых. А во-вторых, противник сейчас по всем направлениям пытается определить наиболее уязвимые места Вооруженных Сил Украины для того, чтобы начать широкомасштабное наступление и закрепить свой успех, в первую очередь в Донецком операционном районе, – отметил Вадим Скибицкий.

Относительно сообщений о якобы решении оккупантов прекратить штурм «Азовстали» в Мариуполе, представитель ГУР МО Украины отметил, что, по данным военной разведки, российское руководство, как всегда, говорит неправду.

– Да, действительно, они могут отказаться от широкомасштабного штурма этого объекта, но, по нашим данным, они планируют привлечь росгвардию, планируют привлечь другие структуры, в том числе структуры ФСБ, которые будут продолжать наступление именно на завод «Азовсталь» для того, чтобы уничтожить наше сопротивление, – прокомментировал представитель ГУР МО Украины.

Напомним, что после неудачных попыток захватить Николаев в рф размечтались о захвате всего Юга Украины и выходе в Приднестровье, где «притесняют русский язык».