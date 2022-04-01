У нас опасно, но весь город помогает военным, - Ким рассказал о ситуации в Николаеве

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что Николаев практически ежедневно обстреливают, но люди, хоть и устали, продолжают помогать военным.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

— На сегодняшний день идут бои на линии столкновения – это граница Херсонской и Николаевской областей. Сутра, в 5 с чем-то утра, был проведен врагом удар по нашему берегу, там кафе стояло. Ракетой крылатой. Без жертв среди гражданского населения, - рассказал Ким.

Сами николаевцы устали, но продолжают помогать гуманитарной помощью.

— Все устают, это очевидно. Но, как и раньше, весь город помогает военным, весь город развозит воду, развозят гуманитарку, очень много волонтеров. Все, конечно, устали, но все иначе себя чувствуют, - сказал глава ОВА.

В городе опасно, потому что оккупанты продолжают обстреливать спальные районы города.

— Всего хватает, у нас нет воды. Но у нас есть дебет питьевой воды больше, чем мы употребляем, мы ее развозим, подвозим, скважины делаем, выходим из этой ситуации. У нас опасно, враг ежедневно обстреливает ночью, последние четыре дня это было в комендантский час. Они обстреливают жилые кварталы, поэтому это опасно. Когда они начнут обстрел, мы не знаем, потому что они работают РСЗО, - отметил Виталий Ким.

Также он еще раз напомнил о том, что не нужно ходить в церковь на Пасхальные праздники.

— Мы готовимся, комендантский час с 19:00 до 5 утра. Я советовал всем не ходит в церкви, потому что, вероятно, это опасно. У нас есть информация, что планируются какие-то вещи со стороны русских оккупантов. Поэтому я советовал не ходить в церковь, а через телемарафон и дистанционно принять участие в службе, - добавил губернатор.

Напомним, глава Николаевской ОВА Виталий Ким призвал жителей области пропустить Пасхальное богослужение и остаться дома.