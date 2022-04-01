«Азов» показал, как уже полтора месяца живут в бомбоубежищах «Азовстали» женщины с детьми

Полк «Азов» опубликовал видео, на которой показаны мирные жители, в том числе женщины и дети, которые уже полтора месяца прячутся на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Видео опубликовано на видеохостинге YouTube.

Женщины рассказывают, что прячутся в бомбоубежище завода кто с конца февраля, кто с начала марта.

По словам женщин, они просят об эвакуации, так как находятсы под землей уже полтора месяца.

- Мы просим, умоляем о гарантиях безопасности для наших детей. У нас здесь находится более 15 детей от младенцев до 14 лет. Каждая семья переживает за здоровье и жизнь свои детей, в первую очередь, своих родителей, которые здесь находтся и нуждаются в медицинском обеспечении. Мы просим о гарантиях безопасности для наших семей, - отметила одна из женщин.

По ее словам, люди находятся на грани того, что скоро закончатся продукты питания.

Как известно, по официальной информации, на территории «Азовстали» находятся около 1000 мирных жителей. Российские оккупанты не дают возможности их эвакуировать, постоянно обстреливая территорию завода со всевозможных видов вооружения.