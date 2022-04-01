Главнокомандующий ВСУ снова призвал не распространять информацию, которая может навредить армии

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный снова призвал не обнародовать в соцсетях информацию о боевых действиях, поскольку этом может навредить обороне.

Об этом он сообщил в Facebook.

«Обращаю внимание, что в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для наненсения потерь Вооруженным Силам Украины. Военное руководство не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях. Я в очередной раз призываю всех, особенно блогеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров», – заявил Залужный.

Главнокомандующий ВСУ также отметил, что только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии. Залогом успешного уничтожения противника является нераспространение этой информации.