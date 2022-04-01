Война в Украине повлияла на 25% мировой торговли зерном и рост цен

Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен.

Об этом сообщает Минагрополитики .

«Война в Украине уже повлияла на около 25% мировой торговли зерновыми и привела к росту мировых цен, продовольственной инфляции и снижению доступа к продуктам питания в странах-импортерах Украины и России. В частности, пшеницы и подсолнечного масла» , – говорится в сообщении.

В решении ситуации заинтересован весь мир, поскольку поставка пшеницы из Украины – это более 10% годового потребления пшеницы для 15 стран мира. Например, это 28% потребностей Индонезии, 21% — Бангладеша, а Египет импортирует почти 80% своей пшеницы из России и Украины.

«Все пограничные страны откликнулись на проблему экспорта зерновых из Украины в третьи страны и либо уже значительно упростили процедуры оформления грузовых перевозок, либо активно работают над этим. В частности, либеральные условия для украинских перевозчиков ввели: Румыния, Словакия, Венгрия, Литва, Латвия, Эстония, а также Италия, Турция, Болгария, Грузия, Дания, Греция и недавно Австрия», – подчеркивает Тарас Высоцкий.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что и из-за войны в Украине и неработающих портов, в том числе в Николаеве, в ООН прогнозируют глобальную продовольственную катастрофу .