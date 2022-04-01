Чехия хочет заменить рф в Совете ООН по правам человека

На место, освободившееся после исключения россии из Совета ООН по правам человека, претендует Чехия. Прага уже представила соответствующую кандидатуру в ООН.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Denik.cz

Издание уточняет, что о подаче официальной заявки уже отчитался чешский МИД.

«Чехия хочет заменить Россию в совете, мы только что подали кандидатуру. Поддержка прав человека является приоритетом для чешского правительства», - сообщили в МИД.

Напомним, 7 апреля 24 государства проголосовали против приостановления членства рф в Совете ООН по правам человека. Это является максимальным уровнем наказания в Совете по правам человека – исключить государство невозможно. Однако в результате этого рф была лишена всех процедурных прав, обладающих членами Совета. При этом Россию в голосовании не поддержало ни одно государство Европы.