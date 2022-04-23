«Они 8 лет учились воевать. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, они готовы умереть»: Российские оккупанты в шоке от смелости ВСУ

уже ставший известным русский оккупант по кличке "Чмоня" Российские оккупанты удивлены смелостью и сопротивлением Вооруженных Сил Украины.

Соответствующий разговор между двумя оккупантами опубликовали в Службе безопасности Украины.

Оккупанты удивляются смелости ВСУ, жалуются на усталость и советуют друг другу «не лезть вперед».

-Они 8 лет учились воевать. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, они готовы умереть.

-А в плен не сдаются?

-Неа. Так то ты там вперед не лезь.

-Ну да, вот именно, они нас отправляют вперед.

-Ну, отправляют всех, я, знаешь, сколько пацанов уже… хороших.

-Я знаю, знаю, у нас тоже такая ерунда, я знаю.

-Только много не пей, много не пей, потому что много если будешь пить…

-Я знаю, знаю!

-Да. По чуть-чуть пей. Мы вот по чуть-чуть. Ходили на зачистку, зачистили дома, нашли вот три бутылки коньяка, сейчас мясо в духовке буду жарить.

-Вы хоть продвигаетесь сюда?

-Вчера двигались, сегодня нет, ничего делать не будем. Так, отодвинулись и все. Еле ноги уносим.

-Та устали мы здесь. У нас тоже здесь снайпер сидит, возле нас и всех убирает. Сегодня уже четыре человека.

-Снайпер четырех снял сегодня?

-Да, сидит там…

-А что танк не может вылезти и разъ*бать его?

-Никого нету… Вообще.

-Не переживай, не переживай, все будет хорошо.