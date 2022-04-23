«Они 8 лет учились воевать. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, они готовы умереть»: Российские оккупанты в шоке от смелости ВСУ

Российские оккупанты удивлены смелостью и сопротивлением Вооруженных Сил Украины.
Соответствующий разговор между двумя оккупантами опубликовали в Службе безопасности Украины.
Оккупанты удивляются смелости ВСУ, жалуются на усталость и советуют друг другу «не лезть вперед».
-Они 8 лет учились воевать. Я сам с ними встречался с глазу на глаз, они готовы умереть.
-А в плен не сдаются?
-Неа. Так то ты там вперед не лезь.
-Ну да, вот именно, они нас отправляют вперед.
-Ну, отправляют всех, я, знаешь, сколько пацанов уже… хороших.
-Я знаю, знаю, у нас тоже такая ерунда, я знаю.
-Только много не пей, много не пей, потому что много если будешь пить…
-Я знаю, знаю!
-Да. По чуть-чуть пей. Мы вот по чуть-чуть. Ходили на зачистку, зачистили дома, нашли вот три бутылки коньяка, сейчас мясо в духовке буду жарить.
-Вы хоть продвигаетесь сюда?
-Вчера двигались, сегодня нет, ничего делать не будем. Так, отодвинулись и все. Еле ноги уносим.
-Та устали мы здесь. У нас тоже здесь снайпер сидит, возле нас и всех убирает. Сегодня уже четыре человека.
-Снайпер четырех снял сегодня?
-Да, сидит там…
-А что танк не может вылезти и разъ*бать его?
-Никого нету… Вообще.
-Не переживай, не переживай, все будет хорошо.
Напомним, украинские защитники нанесли такие потери российской армии, что для пополнения собственных рядов рф набирает даже психически больных парней.