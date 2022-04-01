В Финляндии большинство членов парламента поддерживают вступление страны в НАТО

Более половины депутатов финского парламента поддерживают присоединение страны к НАТО.

Об этом свидетельствуют подсчеты национальной телерадиовещательной компании Yle, сообщает «Европейская правда».

Сейчас за выступают 114 депутатов из 200. Это минимальная цифра, поскольку многие народные избранники еще не озвучили своей позиции по этому вопросу.

Противников вступления в НАТО в парламенте насчитывается 11 человек.

По оценкам Yle, когда все депутаты озвучат свою позицию, за членство в Альянсе будет 166 человек.

Пока остается непонятным, нужна ли для принятия решения о вступлении в НАТО поддержка простого большинства или двух третьих депутатов.

Власти Финляндии надеются определиться с вопросом о членстве в НАТО к летним каникулам.

Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул важность того, чтобы Финляндия и Швеция стремились принять свои решения о членстве в НАТО одновременно.

Как известно, россия стала угрожать Финляндии, которая собирается вступить в НАТО.

Отметим, что в настоящее время Финляндия является нейтральной страной, но после полномасштабного вторжения России в Украину там растет поддержка вступления в Североатлантический Альянс. Еще в 2017 году присоединения к НАТО хотели только 21% жителей страны, а вот в марте 2022 года на фоне российского вторжения в Украину этот показатель вырос до 62%.

Напомним, как в Финляндии неизвестные активисты записали ответ на видео, снятое в России, о якобы передвижении техники под финской границей - изобразив перебрасывание тракторов, готовых охотиться на неё.