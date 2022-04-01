Оккупанты угрожают украинским фермерам и воруют их урожай

Оккупанты давят на фермеров и похищают украинское зерно.

Об этом заявила Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

Так, в Сватовском районе Луганской области власти так называемой «ЛНР» вынуждают фермеров начать посевные работы. Аграриев обещают обеспечить горюче-смазочными материалами бесплатно, однако потом собранный урожай будет национализирован в пользу оккупантов. А фермерам будет принадлежать только небольшая часть выращенного урожая. Аграрии Сватовского района не поддерживают такое предложение, из-за чего власти так называемой «ЛНР» давят на них, угрожают конфисковать сельхозтехнику, посевной материал и заключить в тюрьму.

А в Херсонской области оккупанты опустошили элеватор в поселке Новоалексеевка и вывезли все зерно в оккупированный Крым. Также был замечен поезд, на вагонах которого было написано «зерно». Он выезжал с полуострова через Керченский мост.

Подразделение армии россии «кадыровцы» захватило предприятие «Агросодружество», обрабатывающее около 20 000 гектаров земли в Геническом районе.

Омбудсмен отметила, что действия россии на оккупированных территориях это военное преступление, определенное Уставом Международного военного трибунала и Римским уставом Международного уголовного суда, и нарушение норм Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны.

Она обращается к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений России прав человека в Украине.