Нацгвардия «денацифицировала» овчарку российских оккупантов – теперь пес Макс несет службу в Николаеве

Бойцы Национальной гвардии Украины забрали себе на службу собаку, которая до этого служила в рядах русских оккупантов.

Об этом сообщают в НГУ на Facebook.

Сообщается, что овчарка принадлежала оккупантам росгвардии, захватившим одно из сел Николаевской области и когда во время освобождения территории их разбили украинские защитники – все собаки разбежались по селу. Одна из семей приютила Макса.

Кинолог с позывным «Риддик», за которым закрепили собаку, рассказал о Максе подробнее.

«Это бельгийская овчарка, возрастом около трех лет и он в великолепной физической форме. Все базовые команды знают. Пока он понимает команды только на языке оккупантов, но занятия по украинскому языку уже начались», - сказал «Риддик».

5.45 «Защитник» – именно такая надпись была на ошейнике камуфляжного цвета русской армии, в котором был найден Макс. Как выяснилось, данная фирма производит ошейники К9, которые в россии используются для подразделений специальных собак.

«Мы очень благодарны семье, для которой вопрос – передать собаку украинским военным или продать за кругленькую сумму, как им предлагали, – не стоял вообще! Теперь Макс будет нести службу на правильной стороне, защищать Украину и грызть русские задницы», – отметил нацгвардеец Дмитрий.

Напомним, в Николаевской области военные отдельного батальона 35-й одесской бригады морской пехоты уничтожили подразделение российских оккупантов.