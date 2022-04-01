«Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем»: На Николаевщине оккупанты планируют увеличить количество обстрелов на Пасху

Оккупанты в Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.
Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, которые перехватила и опубликовала СБУ.
«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…» - рассказывает оккупант собственной супруге.
Хотя когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или они скрылись.
«Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», - резюмирует оккупант.
Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сделал репост данного аудиоперехвата с подписью «Это наше направление».
«Не ясно, почему он так переживает… Это как раз идеальный контингент для защиты «руZZкого мера». Но наши военные сделают все возможное, чтобы и эти остатки вражеской бригады расформировались как можно скорее», – отметили в СБУ.