«Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем»: На Николаевщине оккупанты планируют увеличить количество обстрелов на Пасху

Оккупанты в Пасху планируют устроить еще больше обстрелов мирного населения и украинских защитников.

Об этом свидетельствуют новые телефонные разговоры рашистов, которые перехватила и опубликовала СБУ.

«Наши пацаны пасхалки хохлам готовят. Танкисты на снарядах пишут «Христос воскрес!» Развлекаемся, как можем…» - рассказывает оккупант собственной супруге.

Хотя когда речь заходит о делах в его подразделении, стоящем в Николаевской области, тон захватчика сразу становится другим. Из 19 человек в его взводе осталось только 7. Остальных – убили или они скрылись.

«Здесь никого не добавляют. Наоборот – все уезжают! Кого нам прибавлять? Здесь все бегут! У нас из бригады уволилось уже 600 человек… Здесь остались только самые стойкие и алкаши», - резюмирует оккупант.

Отметим, что глава Николаевской ОВА Виталий Ким сделал репост данного аудиоперехвата с подписью «Это наше направление».