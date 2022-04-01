«Будто просто нет»: В рф издательствам запретили упоминать Украину и Киев

В россии издателей заставляют убрать упоминание в школьных учебниках Киева и Украины. Сотрудникам российских редакций угрожают увольнением за проявление позиции против войны в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание «Медиазона».

Как сообщили на условиях анонимности сотрудники компании «Просвещение» - одном из крупнейших в россии издательств учебной литературы - после начала войны в Украине их «настоятельно» попросили убрать из школьных учебников «некорректные» упоминания Киева и Украины. Речь о таких предметах, как история, география и литература. Отмечается, что распоряжение «спустили» сверху в устной форме.

В частности, редакторам поставили задачу сделать так, как будто Украины просто нет.

«Если возможность, то лучше не упоминать Украину в принципе», - рассказал один из собеседников издания.

По его словам, в учебниках упоминание Киева сводится к тому, что он был столицей Киевской Руси и его освобождала во время Второй мировой войны советская армия.

Собеседники уточнили, что давление на них начали оказывать с первых дней войны в Украине. Так, при приеме на работу сотрудников заставляют подписывать огромное количество документов о неразглашении информации. Кроме того, редакторам издания грозит увольнение за любое проявление антивоенной позиции, в том числе подписи под петициями, посты в соцсетях, участие в протестах.