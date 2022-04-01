Возле Мариуполя работают 4 фильтрационных лагеря русских оккупантов – уже 308 украинцев насильно отвезли в депрессивные регионы рф

«Эвакуируя» с временно оккупированных территорий Украины, рашисты заставляют украинцев проходить «фильтрацию», которая длится несколько дней. Многих уже насильственно депортировали в депрессивные регионы россии.

Об этом сообщила Уполномоченная Верховной Радой по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

Она сообщает, что вблизи города Мариуполя действуют четыре фильтрационных лагеря, в которых люди содержатся перед депортацией в россию.

Прежде чем добраться до таких лагерей, люди вынуждены проходить несколько блок-постов с тщательной проверкой документов.

В самих лагерях наши граждане подвергаются многочасовым допросам, оккупанты проверяют их документы, телефоны, личные вещи, фотографируют и снимают отпечатки пальцев. Рашисты тщательно ищут государственных служащих, представителей ВСУ, СБУ, полиции.

По результатам «фильтрации» прошедшим ее издаются соответствующие бумажки. Судьба граждан, не прошедших «фильтрацию» неизвестна.

На границе россии также людей тщательно обыскивают, проверяют документы и вещи. Допросы продолжаются до нескольких часов, их проводят сотрудники фсб рф.

Аналогичные процедуры проходят и украинцы, пытающиеся уехать в другие страны через оккупированный Крым.

«Эвакуированных» украинцев доставляют в депрессивные северные регионы россии. 21 апреля во Владивосток россияне доставили 308 депортированных мариупольцев, 90 из которых – дети. Людей разместили в школах и общежитиях. Далее планируется размещение по разным населенным пунктам Приморского края.

Кроме того, власть россии отмечает, что наши граждане имеют «проблемы с русским языком», поэтому детей собираются обучать языку по «специальной» программе.

«Внедрение таких изнурительных и унизительных процедур во время так называемой «эвакуации» и принудительная депортация украинцев является грубым нарушением Женевской конвенции 1949 о защите гражданского населения во время войны. Обращаюсь в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений россии прав человека в Украине», - написала Денисова.

Напомним, российские захватчики продолжают насильственно переселять украинцев с временно захваченных территорий в Россию, как это когда-то делала нацистская Германия.