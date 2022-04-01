На захваченных территориях Херсонщины, Запорожья и Харьковщины оккупанты начали принудительную мобилизацию местного населения

Оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.
Также начаты мобилизационные мероприятия по отношению к молодежи среди местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.
В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону рф.
В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений рф на наиболее проблемных направлениях.
Эти мероприятия проводятся несмотря преимущественно на проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.