На захваченных территориях Херсонщины, Запорожья и Харьковщины оккупанты начали принудительную мобилизацию местного населения

Оккупанты начали принудительную мобилизацию, в том числе медиков, на захваченных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

В частности, в городе Волчанск (Харьковская область) в первичной медико-санитарной помощи младший медицинский персонал принудительно отправляется на передовую для оказания первой медицинской помощи российским раненым. В случае отказа медикам угрожают расстрелом.

Также начаты мобилизационные мероприятия по отношению к молодежи среди местного населения на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

В целях обеспечения мобилизационных мероприятий практически полностью перекрыта возможность выезда из Херсонской области на контролируемые Украиной территории. Значительно ограничена возможность выезда в сторону рф.

В Запорожской области российские военнослужащие и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста. Сообщается, что они должны пополнить состав боевых подразделений рф на наиболее проблемных направлениях.

Эти мероприятия проводятся несмотря преимущественно на проукраинскую настроенность населения областей и общую мотивацию сопротивляться российским захватчикам.