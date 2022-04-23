Из-за угрозы провокаций на Пасху комендантский час будет по всей Украины

По всей территории Украины в Пасхальную ночь будет действовать комендантский час, на Востоке и Юге он начнется в 19:00, а на остальной территории – в 23:00.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко.

– Сегодня, 23 апреля, с 19 вечера до 5 утра 24 апреля Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Харьковская, Херсонская области будут закрыты для передвижения граждан. В центральной части и в западных областях комендантский час начнется чуть позже – с 23:00 и тоже продлится 5 утра, – сказал Тимошенко.

Тимошенко добавил, что пасхальные богослужения будут проходить онлайн.

В 23:30 в эфире национального марафона покажут службу из Михайловского собора, а в 7:30 утра – из греко-католического Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.