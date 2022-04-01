На Херсонщине в результате атаки на пункт управления оккупантов ликвидировали двух российских генералов, еще один в тяжелом состоянии

В результате удара по передвижному пункту управления оккупантов удалось ликвидировать двух российских генералов, а еще один выбыл из строя из-за тяжелых ранений.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«22 апреля 2022 ВС Украины нанесли сокрушительный удар по передовому пункту управления 49-й Общевоенной Армии российских оккупационных войск, который вопреки боевым установкам и здравому смыслу был размещен на незначительном удалении от линии боевого столкновения в Херсонской области. Результат поражения – ППУ 49А уничтожен, два генерала оккупантов ликвидированы (!), один – тяжелораненый, в критическом состоянии эвакуирован», – говорится в сообщении.

Персональные данные уточняются.

«Военная разведка продолжает поиск важных целей для нанесения максимального ущерба оккупантам на нашей Украинской земле!» – подытожили в ГУР МО.

Напомним, как в начале апреля стало известно, что украинский десантник-снайпер ликвидировал российского генерала.

А до этого, при очередной атаке ВСУ по оккупантах в Чернобаевке ликвидирован командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа РФ, генерал-лейтенант Яков Резанцев. Резанцев стал как минимум седьмым генералом, которого ликвидировали в Украине.