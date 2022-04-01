Оккупанты сорвали эвакуацию жителей Мариуполя

Оккупанты 23 апреля сорвали эвакуацию мирных жителей Мариуполя на подконтрольную Украине территорию.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

«В 11 часов возле ТЦ «Порт-Сити» собралось не менее 200 мариупольцев, ожидавших эвакуации в Запорожье. Вместо обещанных российской стороной автобусов, к мариупольцам подъехали российские военные и приказали расходиться, потому что сейчас будет обстрел. По существу, с применением принуждения в грубой форме людей было разогнано. Автобусы так и не были поданы для погрузки», – сообщил Андрющенко.

Андрющенко также отметил, что одновременно с этим оккупанты подали автобусы на точку возле ТЦ «Метро» (200 метров от согласованной точки эвакуации) и начали погрузку граждан. После погрузки мариупольцам было объявлено, что эвакуация будет только в Докучаевск, то есть на оккупированную территорию. Права покинуть автобус людям не дали.