Оккупанты отправили принудительно депортированных из Мариуполя украинцев во Владивосток – за 8 тысяч км от Украины

Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя россия отправила в Приморский край – за 8 тысячах километров от Родины.
Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.
«Волонтеры из россии сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами. По прибытии поезда сделали спектакль для российских СМИ – встреча с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации», - сообщила Денисова.
После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения во Врангеле.
Депортированных ожидает изготовление новых документов на замену украинским и поиск работы. Оккупанты россии обещают в будущем выплатить «подъемные» 10 тысяч рублей.
«Страна-оккупант рф грубо нарушает нормы статьи 49 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, запрещающей осуществлять принудительное переселение или депортацию лиц с оккупированной территории. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения россии в Украину учесть эти факты преступлений и нарушений россии прав человека в Украине», - резюмировала Денисова.