Оккупанты отправили принудительно депортированных из Мариуполя украинцев во Владивосток – за 8 тысяч км от Украины

Принудительно депортированных граждан Украины из Мариуполя россия отправила в Приморский край – за 8 тысячах километров от Родины.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова.

«Волонтеры из россии сообщили мне, что 21 апреля в город Находка приехал поезд с 308 украинцами из Мариуполя – мамами с маленькими детьми, лицами с инвалидностью, студентами. По прибытии поезда сделали спектакль для российских СМИ – встреча с моряками в парадной форме, спасателями и представителями местной администрации», - сообщила Денисова.

После верификации мариупольцев автобусами отправили в пункт временного размещения во Врангеле.

Депортированных ожидает изготовление новых документов на замену украинским и поиск работы. Оккупанты россии обещают в будущем выплатить «подъемные» 10 тысяч рублей.