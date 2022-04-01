Глава «Нафтогаза» заявил, что транзит газа в ЕС через Украину может сократиться на треть из-за оккупантов

Транзит газа в страны Евросоюза может сократиться на треть из-за действий российских оккупантов на новых захваченных территориях.

Об этом сообщил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«По нашим оценкам, треть объема газа, экспортируемого из России в ЕС через Украину, будет потеряна, если оккупационные силы не перестанут нарушать работу наших станций на недавно оккупированных территориях», - отметил он.

Напомним, что страны Балтии отказались от российского газа. Стоит отметить, что Латвия первой в Евросоюзе отказалась от него.

