В Мариуполе при обстреле погибли две маленькие артистки театра «Концепция»

В Мариуполе погибли две маленькие артистки театра «Концепция» Елизавета Очкур и Соня Амельчикова.

Об этом со ссылкой на театр сообщил Мариупольский городской совет.

«Девушки играли главные роли и их ждало блестящее будущее. Но от этого их освободили рашисты, принесшие войну. Из-за обстрелов по мирным кварталам погибли многие, среди них – дети», - говорится в сообщении.

Очкур Елизавета и Амельчикова Соня – очаровательные маленькие актрисы. Они обе играли главную роль Люсси в спектакле «Лев, Колдунья, Платяной шкаф», они обе погибли во время этой страшной войны.

Режиссер театра вспоминает, что Лиза и Соня были отличными и светлыми девочками, лучшими друзьями. Сразу смогли отличиться во время обучения актерскому мастерству. На одном из занятий только они смогли разглядеть в старой пихте подлинную красоту и силу. Их ответ был: «Она терпит лютый холод, снабжая нас дровами, она горда и красива хоть и очень стара, она заслуживает к себе уважения. Мы тоже когда-нибудь с вами станем старыми...»