Данилов заявил, что нардепы от «ОПЗЖ» должны извиниться и уйти с ВР: «Им нужно уйти, потому что наши войска вынесут их оттуда вперед ногами»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обратился к народным депутатам из парламентской фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» после того, как Нестор Шуфрич был задержан за фотографированием блокпоста в Киеве.
Обращение Данилов выразил в эфире телеканала Украина 24, сообщает корреспондент Укринформа.
«Я хотел бы сказать некоторым отдельным народным депутатам из ОПЗЖ: если вы еще будете шляться по нашим блокпостам, вас там будут просто убивать. Сидите дома и ждите лучшего. Когда вы двинетесь на наши посты, начнете их фотографировать, а потом передавать врагу, вы будете уничтожены на месте. Вам нечего там делать», – сказал секретарь СНБО.
Он назвал нардепов с ОПЗЖ коллаборантами, которые, совместно с российскими агрессорами привели в Украину войну. Также Данилов заявил, что нардепам от «ОПЗЖ» надо извиниться и уйти из Рады.
«Вот сейчас очень странное событие произошло в Верховной раде. Партия, которая привела войну в нашу страну и все 8 лет говорила, что «мы братья», «Москва - это наше все», переименовалась в другой институт. Они не должны ждать народного трибунала. Ребята на передовой этого им не простят... Им нужно быстро уйти из ВР, потому что наши войска вынесут их оттуда вперед ногами», - добавил Данилов.
Напомним, депутатская фракция «Оппозиционная платформа – «За жизнь» Николаевского областного совета под управлением Владимира Фроленко распустилась.
Стоит отметить, что после начала войны россии против Украины Фроленко, до этого активно пиарящийся в соцсетях, никак не обозначил свою позицию. И только после упоминания ПН о том, что замглавы облсовета пропал из информационного поля, на третий день войны опубликовал пост, что он «никуда не пропал», и опубликовал фото, как лично носит мешки.
Кроме того, он до сих пор не осудил войну, которую развязал владимир путин, кум одного из лидеров «ОПЗЖ» Виктора Медчедчука.
Также Фроленко никак не отреагировал на ракетный удар, который россия нанесла по зданию Николаевкого облсовета/ОВА. Несмотря на то, что уже погибли 28 человек, а поиск остальных продолжается. Вместо этого он возмутился блокировкой банковских карт.
Напомним, как в 2018 году том же году Фроленко возмутился тем, что в облгосадминистрации хотят забрать слово «русский» из названия Николаевского академического русского художественного драматического театра. При обсуждении вопроса он спросил, правда ли Украина воюет с Россией, и заявил, что не уверен в этом. Хотя на тот момент россия анексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской области.
Также Фроленко был участником ряда скандалов, начиная от аудиозаписи за голосование по карьеру, и заканчивая дракой с Федором Барной.
А в прошлмо году детективы Национального антикоррупционного бюро открыли уголовное производство по завладению свыше сотни гектаров государственной сельхозземли. С помощью бесплатной приватизации их получила в распоряжение компания первого заместителя председателя Николаевского облсовета Владимира Фроленко. Речь идет об этом самом предприятии – ЧП «Висла», которое разоблачили в нарушении экологии.
Как известно, 140 гектаров земли в Баштанском районе Николаевской области, которые Госгеокадастр раздал по процедуре бесплатной приватизации, оказались в собственности некой Ольги Чабаненко. С 2017 и до 2021 года Чабаненко была зарегистрирована как предприниматель с основным видом деятельности «услуги парикмахерских и салонов красоты». При этом, исходя из ее профиля в Facebook, она имеет отношение к организации «Женщины за мир», которую курирует нардеп от «ОПЗЖ» Наталья Королевская.
Поля, которые Чабаненко получила в собственность, сейчас арендует частное предприятие Владимира Фроленко «Висла».